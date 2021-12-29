С начала года госдолг Украины вырос на 4%

По состоянию на 30 ноября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,56 триллиона гривень или 94,15 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.

Прямой госдолг в ноябре 2021 года в долларовом выражении вырос на 0,96% – до 82,99 млрд долл., в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 1,47% - до 45,68 млрд долларов (в гривне – на 4,71%, до 1,241 трлн грн).

Гарантированный государством долг в ноябре в долларовом эквиваленте вырос на 7% - до 11,15 млрд долларов, в гривне – на 10,41%, до 303,24 млрд грн.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 4,31% в долларовом эквиваленте и на 19,46% – в гривневом.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, ослабился с 26,33 грн за доллар в октябре до 27,17 грн за доллар в ноябре.

Доля обязательств в евро снизилась до 13,07%, в гривне – до 36,18%, в иене – до 0,55%, тогда как в долларах выросла до 35,53%, в СПЗ – до 14,04%.