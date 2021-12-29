Кабмин увеличит оклады педагогам с 1 января

Кабмин принял решение повысить зарплаты учителям с 1 января 2022 года. Об этом заявлено в постановлении правительства от 28 декабря 2021 года № 1391, сообщает Новое время.

Должностной оклад повышается на 10%:

педагогам, работа которых непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогам в высших профессионально-технических училищах;

педагогическим работникам в учреждениях образования интернатного типа.

Также согласно решению Кабмина, на 20% повышаются оклады педагогическим работникам, в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), на 30% - в специализированных домах ребенка, детских домах.

При этом в перечне педагогов на повышение зарплаты отсутствуют учителя учреждений общего среднего образования, которых большинство в Украине.

Также согласно постановлению, установлена доплата за классное руководство:

учителям в 1−4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования — 20% от оклада;

учителям в 5−11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования — 25%;

преподавателям в учреждениях профессиональной (профессионально-технической) — 20%.

Постановлением также установлены доплаты за следующие виды деятельности: