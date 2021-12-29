Украинцы назвали политика и человека года – опрос

Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг "Политик года".﻿ Об этом свидетельствуют данные﻿ общенационального исследования "Серьезные и веселые итоги 2021 года", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года.

По результатам опроса выяснилось, что в этом году Зеленского назвали "политиком года" 17% опрошенных, тогда как в 2020-м – 14,8%.

Второе место в номинации "Политик года" делят экс-президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%).

Почти 15%, а именно 14,6% опрошенных сказали, что политиком года вообще некого назвать, почти 20% затруднились с ответом, а 5% не захотели отвечать на этот вопрос.

Человек года

Также украинцев спрашивали, кого бы они назвали символом 2021 года – Человеком года. Отвечая на этот вопрос, 8,5% опрошенных назвали Человеком года Зеленского, затем идут Порошенко (3,6%) и Разумков (3,3%).

Далее в рейтинге – Ангела Меркель (3,1%) и Илон Маск (3%), Джо Байден (2,7%). Отвечая на вопрос, называли также Александра Усика (1,2%), медиков/врачей (1%).

Для 11,3% респондентов таких авторитетов вообще нет, 31,1% не смогли дать ответа, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

Мем года

Также у опрошенных интересовались, запомнилось ли им какое-то смешное или забавное событие, произошедшее с известными людьми и которое можно назвать мемом 2021 года.

5,2% опрошенных мемом года назвали "пресс-конференцию Владимира Зеленского", а еще 3,4% – самого Зеленского. По 2,6% упоминаний получили Киевский городской голова Виталий Кличко и народный депутат Николай Тищенко, в частности за свои заявления "о ценах на продукты".

Почти столько же, 2,5% опрошенных, назвали мемом "1000 гривен от Зеленского", а 2,1% респондентов рассмешил Илья Кива, в частности как "Кива-ученый".

Трудно ответить на этот вопрос было 47,2% респондентов, 3% заверили, что таких событий не было, а почти 14% не захотели отвечать вообще.

Разочарование года

Вместе с тем, 45% украинцев, а точнее 45,1% считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года.

8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Николая Тищенко ("Слуга народа"), 1,2% – нардепа Илью Киву (фракция ОПЗЖ), 1,1% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% – Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.

Как проводился опрос

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.