Путин внес в Думу законопроект об упрощении получения гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона «О гражданстве Российской Федерации», сообщает﻿ пресс-служба Госдумы.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента РФ по определению таких категорий лиц.

В законопроекте также прописано новое основание для приобретения гражданства России - в результате выбора гражданства РФ при изменении Государственной границы Российской Федерации (оптации).

Telegram-канал "Политика Страны"﻿ отметил, что отторжение территорий России запрещено Конституцией, поэтому, вероятно, в данном случае речь идет о расширении границ РФ.