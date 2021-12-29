Путин внес в Думу законопроект об упрощении получения гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона «О гражданстве Российской Федерации», сообщает пресс-служба Госдумы.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента РФ по определению таких категорий лиц.
В законопроекте также прописано новое основание для приобретения гражданства России - в результате выбора гражданства РФ при изменении Государственной границы Российской Федерации (оптации).
Telegram-канал "Политика Страны" отметил, что отторжение территорий России запрещено Конституцией, поэтому, вероятно, в данном случае речь идет о расширении границ РФ.