ExoMars прислал необычный снимок с Марса

Камера на аппарате ExoMars Trace Gas Orbiter сделала необычную фотографию космоса. Снимок публикует сайт Европейского космического агентства, сообщает Хайтек.

Trace Gas Orbiter — «Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» — космический аппарат, который изучает атмосферу Марса с орбиты искусственного спутника. Его создали в рамках программы ExoMars, а основная задача— поиск следов на Марсе, в прошлом и настоящем. Недавно он прислал необычный снимок с Красной планеты. На фотографии видны контрастные цвета яркого белого водяного льда на фоне ржавой красной марсианской почвы.

Trace Gas Orbiter сделал необычный снимок 5 июля 2021 года в северной полярной области Марса в районе Великой Северной равнины. Это крупнейшая низменность на планете. Находится в северных широтах Марса и окружает северный полярный регион. На фотографии виден кратер шириной 4 км, который частично заполнен водяным льдом. Темный материал, отчетливо видимый на его краях, состоит из вулканических материалов, таких как базальт.



Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO

Большая часть окружающей местности свободна ото льда, но была сформирована продолжающимися эоловыми процессами. Полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который удалил более яркую пыль оксида железа с поверхности.

TGO прибыл на Марс в 2016 году и начал свою полноценную научную миссию спустя два года. Космический корабль не только делает захватывающие изображения, но и находит атмосферные газы планеты и составляет водную карту поверхности Марса.