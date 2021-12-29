Новые ограничения для водителей вступают в силу

29 декабря вступает в силу постановление Кабмина о введении дополнительных ограничений для водителей, отметки которых будут содержаться в удостоверении водителя, сообщает 24 Канал.

“Сегодня вступают в силу изменения в водительском удостоверении. В него могут вноситься различные ограничения. Например, радиус использования транспортного средства от места жительства, время суток, наличие пассажиров, разрешенная скорость”, – пишет на своей странице в соцсети юрист Владимир Караваев.

Наибольший резонанс вызвало ограничение, которое касается права водить автомобиль с механической коробкой передач, если экзамен по вождению был сдан на автомобиле с автоматической трансмиссией. Однако в постановлении Кабмина содержится множество других ограничений.