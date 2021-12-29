Американскую певицу укусила змея во время съемок клипа

Американская R&B-исполнительница Маета Холл пострадала во время съемки откровенного и опасного клипа со змеями. Одна из рептилий подползла к певице и неожиданно укусила ее за подбородок, сообщает Обозреватель.

В это время артистка лежала на ковре в кружевном наряде и смотрела в камеру, не ожидая нападения. Кадрами инцидента она поделилась с подписчиками в Instagram и Twitter .﻿  На несколько-секундном ролике видно, что Маета смотрела в объектив и ждала, чтобы на нее положили белую змею, в то время как на звезде уже ползала одна – темная.

Она внезапно напала на героиню клипа, сжав кликами ее подбородок. Исполнительнице пришлось сильно тянуть рептилию за хвост, чтобы отцепить от кожи.

Змея укусила Маету во время съемок
Змея укусила Маету во время съемок. Источник: Скриншот из Instagram @maetasworld

От резкой боли певица поморщилась и отвернулась в другую сторону, а когда освободилась от челюстей нападающей, сразу исчезла из кадра.

Известно, что ни одна змея, участвовавшая в процессе съемок, не была ядовитой, поэтому Маета серьезно не пострадала. После неприятного инцидента у нее осталась только рана от зубов.

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