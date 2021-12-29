Американскую певицу укусила змея во время съемок клипа

Американская R&B-исполнительница Маета Холл пострадала во время съемки откровенного и опасного клипа со змеями. Одна из рептилий подползла к певице и неожиданно укусила ее за подбородок, сообщает Обозреватель.

В это время артистка лежала на ковре в кружевном наряде и смотрела в камеру, не ожидая нападения. Кадрами инцидента она поделилась с подписчиками в Instagram и Twitter .﻿ На несколько-секундном ролике видно, что Маета смотрела в объектив и ждала, чтобы на нее положили белую змею, в то время как на звезде уже ползала одна – темная.

Она внезапно напала на героиню клипа, сжав кликами ее подбородок. Исполнительнице пришлось сильно тянуть рептилию за хвост, чтобы отцепить от кожи.

Змея укусила Маету во время съемок. Источник: Скриншот из Instagram @maetasworld

От резкой боли певица поморщилась и отвернулась в другую сторону, а когда освободилась от челюстей нападающей, сразу исчезла из кадра.

Известно, что ни одна змея, участвовавшая в процессе съемок, не была ядовитой, поэтому Маета серьезно не пострадала. После неприятного инцидента у нее осталась только рана от зубов.