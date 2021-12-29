Как выглядит заброшенная "Донбасс Арена", принимавшая матчи Евро-2012

Донецкий Шахтер уже давно не выступает на родной "Донбасс Арене". Стадион в Донецке продолжает приходить в упадок после агрессии российской стороны, сообщает 24 Канал.

Арена донецкого клуба была одной из лучших не только в Украине, но и в Европе. Однако теперь ее состояние, мягко говоря, плохое.

Еще раньше в интернете опубликовали фотографии территории стадиона, полностью заросшей сорняками и другими зарослями в человеческий рост.

За самой ареной тоже никто не следит. На фото видно полностью застеленное поле, но не пленкой, защищающей газон от мороза, а снегом.

Заснеженная "Донбасс Арена" / Фото с твиттера Aleks Afonin

"Донбасс Арена": время расцвета и упадка

Арену Шахтера отметили в УЕФА во время проведения Евро-2012. В ассоциации назвали стадион лучшим из всех арен для матчей чемпионата Европы, который 9 лет назад принимала Украина.

Больше всего болельщиках "сине-желтых" запомнилась игра против Франции (0:2). Поединок прервали из-за страшного ливня.

Весной 2016 года генеральный директор Шахтера Сергей Палкин посетил "Донбасс Арену". Он отметил, что за ареной ухаживают около 500 работников.

Стадион серьезно пострадал после обстрелов боевиками. Был поврежден фасад, закрытый специальной материей.