Мбаппе сделал заявление относительно своего будущего
Лидер атаки ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг слухи о смене клуба в январе следующего года, сообщает УНИАН.
Контракт француза истекает в конце нынешнего сезона, и Килиана активно связывают с летним переходом в "Реал".
"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель - делать счастливыми болельщиков ПСЖ.
Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть - мое сердце. Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", - приводит слова Мбаппе CNN.
Французский ПСЖ пытался заключить с Мбаппе краткосрочный договор, чтобы не терять самого дорогого футболиста планеты бесплатно, однако форвард отказался подписывать какие-либо контракты с парижанами и намерен сменить клуб.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком в мире.
Килиан Мбаппе: карьера
- Мбаппе является воспитанником футбольного клуба "Монако". Дебютировал за "монегасков" Мбаппе в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов и отдал 16 голов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера в итоги составила 180 миллионов евро.
- В составе парижан французский нападающий сыграл 195 матчей во всех турнирах и отличился 147 забитыми голами и 76 результативными передачами.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 53 матча и забил 24 гола.