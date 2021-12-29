Мбаппе сделал заявление относительно своего будущего

Лидер атаки ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг слухи о смене клуба в январе следующего года, сообщает УНИАН.

Контракт француза истекает в конце нынешнего сезона, и Килиана активно связывают с летним переходом в "Реал".

"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель - делать счастливыми болельщиков ПСЖ.

Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть - мое сердце. Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", - приводит слова Мбаппе CNN.

Французский ПСЖ пытался заключить с Мбаппе краткосрочный договор, чтобы не терять самого дорогого футболиста планеты бесплатно, однако форвард отказался подписывать какие-либо контракты с парижанами и намерен сменить клуб.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком в мире.

Килиан Мбаппе: карьера