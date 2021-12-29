АМКУ оштрафовал "Днепразот" Коломойского на 80 млн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал АО "Днепразот" олигарха Игоря Коломойского на 80,1 млн грн из-за остановки производства хлора, сообщает Новое время.

Дело было начато в 2018 году из-за остановки "Днепразотом" производства и реализации жидкого хлора.

Жидкий хлор используется для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод водоканалами.

В АМКУ отметили, что на протяжении 2017−2019 годов "Днепразот" был единственным предприятием, которое производило жидкий хлор в Украине с долями 99%, 78% и 68% соответственно. Импортеры на момент остановки производства хлора (до июня 2018 года) занимали только 1% рынка, а потенциальный конкурент общества — ООО "Карпатнефтехим", производивший газообразный хлор, использовал его исключительно для производства винилхлорида, заявили в АМКУ.

"В период с 18.06.2018 года по 19.07.2018 года АО "Днепразот" полностью прекратило производство жидкого хлора и до его восстановления осуществило только разовые отгрузки товара. При этом предприятие не уведомило водоканалы об ориентировочной дате возобновления производства, оставив их в ситуации неопределенности. Поскольку максимальные запасы жидкого хлора у водоканалов не могли превышать объемов 15 — 30% суточной потребности, некоторые из них оказались в кризисной ситуации, поскольку имели ограниченные остатки хлора" , — говорится в сообщении.

Основной причиной остановки производства жидкого хлора АО "Днепразот" называло значительный рост цены на природный газ и отсутствие оборотных средств, однако в АМКУ отметили, что не выявили существенных изменений в средневзвешенных ценах приобретения химзаводом природного газа.

В АМКУ добавили, что до I квартала 2018 года для производства жидкого хлора общество использовало жидкий технический аммиак и газообразный диоксид углерода, приобретенные у АО "Укрнафта", которая для производства использовала газ собственной добычи, который стоил значительно дешевле, чем у других поставщиков.

"Но в начале 2018 года правоотношения "Днепразота" и "Укрнафты" были прекращены. Поэтому одним из мотивов остановки производства жидкого хлора Комитет видит возможные намерения АО "Днепразот" возобновить правоотношения с АО "Укрнафта". Другим мотивом, по мнению Комитета, может быть намерение повысить цены на жидкий хлор" , — заявили в АМКУ.

"Днепразот" входит в группу "Приват" Игоря Коломойского. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора, соляной кислоты.