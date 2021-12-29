НБУ больше не будет подавать Кабмину прогноз курса гривны к доллару

Кабинет министров внес изменения в постановление "О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального развития и составления проектов Бюджетной декларации и государственного бюджета". Национальный банк больше не будет предоставлять прогноз курса, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Документом изъята норма, согласно которой НБУ до 15 марта подавал Кабинету министров отчет за предыдущий год и прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики на среднесрочный период, в том числе обменный курс гривны к доллару США (в среднем за год и на конец года).

Вместе с тем, предусмотрено проведение консультаций между Минэкономики, Минфином и НБУ по вопросам денежно-кредитной и государственной экономической политики, в частности относительно прогноза основных макроэкономических показателей, включая монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики.

Документом предусмотрено представление Минэкономики ежегодно до 1 марта отчета за предыдущий год, ориентировочных основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на следующий и два последующих года с указанием показателей номинального и реального объема валового внутреннего продукта, индексов потребительских цен и цен производителей, внешней торговли, предположений относительно курса гривны к доллару США (в среднем за год и на конец года), размеров минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работников I тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.