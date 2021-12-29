Воспаление десен влияет на мужское здоровье

Эректильная дисфункция у мужчин может быть связана с воспалением десен – парадонтитом, сообщает Країна здоров'я.

Пародонтит может быть ответственным за импотенцию у мужчин, поскольку под влиянием бактерий и воспалительных молекул развивается дисфункция некоторых клеток кровеносных сосудов.

Инфекция увеличивает вероятность повреждения мелких кровеносных сосудов, снабжающих кровью половой член. Исследования, проводимые на пациентах урологического отделения испанской клиники Сан Сесилис в Гранаде. При этом у 74% из них эректильная дисфункция коррелировала с воспалением десен, и чем сильнее были проблемы в полости рта, тем тяжелее импотенция.