Психолог назвала топ-7 неочевидных признаков измены

Принято считать, что основные признаки измены - это страстные любовные переписки в телефоне и губная помада на рубашке. Но это не совсем так.﻿ Как рассказала психолог Юлия Медведева, все вышеперечисленное - очевидное присутствие третьего человека в паре, сообщает УНИАН.

На начальных этапах таких отношения, чаще всего, изменщики попадаются на чувстве вины, уверена эксперт.

И так, 7 тревожных "звоночков", на которые стоит обратить внимание:

Несвойственное партнеру поведение

Испытывая чувство вины за мысленную или реальную измену, нечестный партнер пытается компенсировать это доступным ему способом: цветы, дорогие подарки, чрезмерная щедрость. Но, это должно насторожить, если есть еще какие-то признаки.

Ссора на ровном месте

Ваш партнёр становится инициатором ссор по надуманным поводам, а может и без повода? Возможно так проявляется чувство вины за адюльтер. Партнер пытается найти оправдание своим действиям в конфликтах.

Ссора и обида на того, кому он изменяет, облегчает муки совести.

Неожиданное изменение привычек

Если видимого источника такого влияния не наблюдается, значит есть невидимый.

"Особенно на начальных этапах романа на стороне - обмен мнениями, вкусами и предпочтениями. Это может быть новое увлечение, интерес к определенной музыке, фильмам, и даже еде. К примеру, ваш муж никогда не любил суши, а тут на обед выбирает исключительно доставку японской кухни" , - отмечает психолог.

Влюбленность влияет на взаимообмен интересами.

Чересчур активное отстаивание прав на приватность

"Хочу напомнить, что в любых отношениях у человека ДОЛЖНО быть личное пространство, но… Если партнер начал уходить в другую комнату, чтобы поговорить по телефону, а на компьютере появляется пароль, которого раньше не было – стоит насторожиться" , - призывает эксперт.

Изменение в речи

В речи человека исчезают привычный "сленг", который есть у каждой пары, речь становится более формальной и отстраненный. Чтобы не проговориться человек будет избегать прямых ответов на вопросы и сводить все к обсуждению нейтральных, бытовых тем.

Обвинения в измене

Беспричинная ревность и бесконечные попытки уличить вас в измене – это способ партнера разрешить собственный моральный конфликт. Так он перекладывает вину на вас.

Изменения в сексе

Бытует мнение, что если в паре появляется кто-то третий, секс сходит на "нет". Но это далеко не так. Чаще, появление любовницы или любовника разжигают новую страсть и повышенную активность в постели. Так же часто изменщики попадаются на особом внимании к средствам контрацепции.