В Польше впервые не зафиксировали попыток нелегалов прорвать границу

На польско-белорусской границе во вторник, впервые с начала кризиса, не было попыток силового пересечения границы нелегалами. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила спикера пограничников Анна Михальская, сообщает Корреспондент.

"Вчера, 28 декабря, не было ни одной попытки нелегального проникновения на территорию Польши" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что и в этот день к границе подходили несколько десятков мигрантов. Так, около 30 человек в районе села Черемха подошли к линии границы, но дальше не попытались прорваться через заграждение.

По словам Михальской, эта группа около часа передвигалась вдоль границы, но в итоге люди развернулись и пошли вглубь территории Беларуси.

Также возле Наревки группы мигрантов подходили к барьеру, там повредили колючую проволоку.

Кроме того, произошел инцидент вблизи Беловежи – неподалеку от линии границы остановился автомобиль белорусских пограничников, люди из него произвели два выстрела в воздух.