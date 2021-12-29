KIA и Hyundai могут отозвать автомобили из-за случая самовозгорания

Автомобили KIA и Hyundai часто самовозгораются. Причина пожаров пока не установлена, но компетентные органы уже действуют в этом направлении, сообщает ТСН.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении автомобилей KIA и Hyundai из-за самовозгорания. Пока известно о 161 пожаре, вероятной причиной которых может быть заводской брак.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время начат "инженерный анализ" около 3 миллионов автомобилей, который позволит оценить, среди прочего, эффективность отзывов, инициированных двумя производителями. Технический анализ – это следующий шаг в этом процессе, который может привести к отзывной кампании, хотя иногда NHTSA закрывает подобные расследования, не требуя каких-либо действий.

Представители компании Hyundai уже заявили, что продолжают сотрудничать с NHTSA по возгоранию двигателей. В KIA, в свою очередь, пока не дают подробных комментариев по этой ситуации.