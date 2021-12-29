Мэр Косово объявил 30 декабря днем траура по погибшим в больнице
В Косово 30 декабря объявили днем траура по погибшим в результате пожара в больнице. Соответствующее распоряжение подписал Косовский городской голова Юрий Плосконос, сообщает Укринформ.
«Объявить 30 декабря 2021 года днем траура по погибшим в пожаре в НКП «Косовская ЦРБ» на территории Косовской городской территориальной громады», - говорится в распоряжении мэра Косово.
В этот день приспустят государственные флаги на админзданиях предприятий и учреждений, работающих на территории Косовской громады, и ограничат проведение развлекательных мероприятий.
Как сообщалось, 28 декабря около 21 часа в реанимационной палате Косовской ЦРБ вспыхнул пожар. В огне погибли три человека, еще один человек погиб от коронавирусной болезни. Трое пострадавших госпитализированы в Ивано-Франковскую ОКБ. Все они – медики. Состояние двух из них врачи оценивают как критическое.