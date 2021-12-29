Голландцы массово отправляются в Бельгию из-за локдауна

Туристы из Голландии массово отправляются в Бельгию, в которой еще не ввели локдаун и не закрыли общественные места, сообщает Лента.Ру.

Голландские туристы, которые отправляются в Бельгию в поездку на один день, чтобы избежать локдауна в Нидерландах, буквально наводнили страну. Об этом заявила губернатор бельгийского Антверпена Кэти Беркс. Она добавила, что голландцы не проявляют особой солидарности в деле борьбы против омикрон-штамма.

Бельгийский вирусолог Ван Ранст заявил, что поездки в Бельгию не следует поощрять, но напомнил о том, что бельгийцы во время локдауна таким же образом приезжали в Нидерланды, когда у голландцев не были введены ограничительные меры.