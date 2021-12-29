Кабмин продлил срок легального пребывания белорусов в Украине

Премьер-министр Украины заявил, что Кабинет министров продлил срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине. Об этом правительство страны просили представители "Белорусский дом в Украине", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

Шмыгаль в ответ на вопрос депутата Алексея Гончаренко сказал, что легальное пребывание белорусов в Украине продлили еще на год.

В частности, речь идет о постановление правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток.

Ранее граждане Беларуси просили украинскую власть о продлении срока.