Кабмин продлил срок легального пребывания белорусов в Украине
Премьер-министр Украины заявил, что Кабинет министров продлил срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине. Об этом правительство страны просили представители "Белорусский дом в Украине", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.
Шмыгаль в ответ на вопрос депутата Алексея Гончаренко сказал, что легальное пребывание белорусов в Украине продлили еще на год.
В частности, речь идет о постановление правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток.
Ранее граждане Беларуси просили украинскую власть о продлении срока.
"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продолжения в год срока действия постановления правительства", - говорится в сообщении.