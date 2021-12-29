COVID-вакцинация: кому рекомендуется сделать прививку

Людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины, ведь прививка полностью противопоказана только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов.

Об этом пишет Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Часто люди, имеющие сопутствующие болезни, боятся прививаться из-за того, что считают, что вакцина может повредить им.

«Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения» , — уверяет Вера Горбачева, кардиолог, кандидат медицинских наук.

Это касается, в частности, и ишемической болезни, и сердечной недостаточности, и врожденных пороков сердца. Пациенты с такими заболеваниями больше подвержены инфицированию и тяжелому течению болезни.

Коронавирусная инфекция, по словам врача, влияет на сердце и сосуды разными механизмами, например, прямо повреждает сердце.

Также нужно прививаться людям с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями, ведь коронавирусная болезнь может быть для них крайне опасной.

Врач говорит, что убедить прививаться людей с заболеваниями щитовидной железы значительно труднее. Ведь они ошибочно считают, что аутоиммунные заболевания являются абсолютным противопоказанием. Однако врачи отмечают, что людям с такими заболеваниями не следует бояться вакцинации.

Не менее важно прививаться людям с онкологическими болезнями, ведь у них очень высокий риск умереть вследствие осложнений COVID-19.

«Прививка от COVID-19 является приоритетной для пациентов, имеющих диагноз «онко»… Риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь» , — рассказывает Александр Стаховский, онколог- хирург-уролог высшей категории.

Онколог объясняет, что прививаться можно как в активной фазе заболевания, так и тем, у кого ремиссия.

Тем пациентам, которые проходят химиотерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда лучше прививаться, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту. Для таких случаев Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике разработала специальные рекомендации.