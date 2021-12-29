Маркевич раскритиковал украинских арбитров

Бывший главный тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о том, кто стал лучшим украинским арбитром в 2021 году, сообщает 24 Канал.

Маркевич негативно оценивает отечественный судейский корпус. Минимальную похвалу заслужила лишь Екатерина Монзуль.

"Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране лучший арбитр? Ну, может быть, Екатерина Монзуль. А ведь она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче", – отметил Маркевич.

Достижения Монзуль

Екатерина Монзуль – лучшая женщина-арбитр Украины. В 2021 году Монзуль заняла четвертое место в списке лучших арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В активе украинки есть работа на финалах женской Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2014 и 2015 годах соответственно. После ЧМ-2015 Монзуль получила звание лучшей женщины-арбитра мира по версии IHHFS.

Екатерина работала на матчах Лиги Европы, Олимпийских игр и отборе на мужской чемпионат мира.

Ранее УАФ назначили известного итальянца Николо Риццоли на должность куратора арбитража в Украине. Вместе с Лучано Лучи они будут работать над повышением уровня судейства в УПЛ.