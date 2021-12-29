Стрельба из травматического оружия в Крыму: есть пострадавшие
В Крыму бандиты на улице открыли огонь из травматических пистолетов, сообщил крымский журналист Александр Талипов, передает "Политика Страны".
Инцидент произошел на въезде в село Морское.
Шесть человек на автомобилях Camry и "Приора" открыли стрельбу из травматических пистолетов по местным жителям. Пострадали двое молодых мужчин и отец одного из них.
Как сообщают СМИ, в результате госпитализировали двух человек.
Пострадавшие не были вооружены, нападавшие с места происшествия скрылись.
Полицейские уже установили личности злоумышленников.