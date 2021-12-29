Стрельба из травматического оружия в Крыму: есть пострадавшие

В Крыму бандиты на улице открыли огонь из травматических пистолетов, сообщил крымский журналист Александр Талипов, передает﻿ "Политика Страны".

Инцидент произошел на въезде в село Морское.

Шесть человек на автомобилях Camry и "Приора" открыли стрельбу из травматических пистолетов по местным жителям. Пострадали двое молодых мужчин и отец одного из них.

Как сообщают СМИ, в результате госпитализировали двух человек.

Пострадавшие не были вооружены, нападавшие с места происшествия скрылись.

Полицейские уже установили личности злоумышленников.