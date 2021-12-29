Джоан Роулинг все же появится в праздничном спецэпизоде "Гарри Поттера"

Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг все-таки появится в документальном фильме "Возвращение в Хогвартс". Праздничный эпизод посвящен 20-летию премьеры первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", сообщает 24 Канал.

Ранее утверждалось, что создатели специального выпуска не собираются приглашать автора оригинальных книг на празднование. Фанаты писательницы возмутились и связали такое решение со скандалом, в который влипла Роулинг за свои комментарии о трансгендерах.

В конце концов стало известно, что автор оригинальных историй о Гарри Поттере примет участие в спецэпизоде. Там актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на тысячи людей и на них лично, после чего в кадре покажут и саму писательницу.

"Одна из причин, почему я так восхищаюсь Роулинг, – это ее способность вернуть людям любовь к чтению" , – говорит Рэдклифф.

Спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.