В партии "ЕС" прошли обыски – Геращенко
В среду утром прошли обыски у членов команды "Европейская солидарность" – первого помощника пятого Президента Петра Порошенко, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко. Об этом, ссылаясь на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды "Европейская солидарность", первого помощника пятого президента Петра Порошенко, чрезвычайного и полномочного посла, дипломата с 25 летним стажем, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко. Искали… уголь. Конечно, это абсурд. Мы расцениваем эти заказные действия власти как сознательную провокацию против нашей политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки", – написала Геращенко на своей странице в соцсети.
Она также добавила, что команда расценивает это как
"попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко".
Кроме того, по словам Геращенко, обыски проводились при отсутствии адвокатов.
"Также мы получаем многочисленные сигналы из регионов относительно давления на наших активистов и сторонников, профилактических бесед с нашими партийцами, давления и преследований бизнеса, симпатизирующих оппозиции. Все народные депутаты "ЕС" находятся под давлением, прослушиванием, против депутатов и их семей ведутся грязные информационные кампании по дискредитации и провокациям", – подчеркнула она.
Нардеп отметила, что политическая сила связывает
"этот всплеск террора власти со стремительным падением рейтинга Зеленского и ростом поддержки "ЕС" и Петра Порошенко".
"Имеем информацию, что в Печерском суде, где рассматриваются все эти хотелки/ходатайства Банковой, они, мимо электронного распределения дел, попадают нужным/своим судьям… "Европейская солидарность" начинает составлять "список Магнитского", куда внесем всех прокуроров, следователей, судей, принимающих заказные, неправомерные решения и сделаем их имена известными", – сообщила она.