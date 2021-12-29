В партии "ЕС" прошли обыски – Геращенко

В среду утром прошли обыски у членов команды "Европейская солидарность" – первого помощника пятого Президента Петра Порошенко, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко. Об этом, ссылаясь на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды "Европейская солидарность", первого помощника пятого президента Петра Порошенко, чрезвычайного и полномочного посла, дипломата с 25 летним стажем, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко. Искали… уголь. Конечно, это абсурд. Мы расцениваем эти заказные действия власти как сознательную провокацию против нашей политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки", – написала Геращенко на своей странице в соцсети.

Она также добавила, что команда расценивает это как "попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко" .

Кроме того, по словам Геращенко, обыски проводились при отсутствии адвокатов.

"Также мы получаем многочисленные сигналы из регионов относительно давления на наших активистов и сторонников, профилактических бесед с нашими партийцами, давления и преследований бизнеса, симпатизирующих оппозиции. Все народные депутаты "ЕС" находятся под давлением, прослушиванием, против депутатов и их семей ведутся грязные информационные кампании по дискредитации и провокациям", – подчеркнула она.

Нардеп отметила, что политическая сила связывает "этот всплеск террора власти со стремительным падением рейтинга Зеленского и ростом поддержки "ЕС" и Петра Порошенко" .