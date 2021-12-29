Итоги 2021 года: главные события для украинцев

В 2021 году сразу три события претендуют на титул главного в Украине. Кроме пандемии коронавируса (6,5%), опрошенные назвали 30-летие независимости (6,3%) и вакцинацию от коронавируса (5,9%), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Как отмечают социологи, в этом году опрошенные сами должны были дать ответ на открытый вопрос, тогда как в 2020-м они выбирали из предложенного списка событий.

Отставку председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова как событие года вспомнили 4,4% опрошенных; для 3,8% событием года стал "Вагнергейт", а 3,7% считают, что это "закон о земле".

Угрозу вторжения России определили как событие года в Украине 3% опрошенных, еще 2,8% назвали таким событием войну.

В перечень событий, которые упомянули более 1% респондентов, вошли: саммит "Крымская платформа" (1,7%), переговоры Байдена и Зеленского (1,7%), 1000 грн за вакцинацию (1,4%), "Большое строительство" (1,4%), пресс-конференция Зеленского (1,3%), "закон об олигархах" (1,3%), отставка Авакова (1%), строительство дорог (1%).

При этом 4,5% опрошенных считают, что таких событий вообще не было, 25,8% - не смогли ответить на открытый вопрос, а 6,8% - отказались отвечать вообще.

Среди мировых событий, которые можно назвать "Событием года", опрошенные назвали пандемию коронавируса (12,1%), избрание нового канцлера Германии (6,6%), события в Афганистане, вывод войск США из Афганистана (6,5%), переговоры Путина и Байдена (5,6%), выборы в США (4,8%), вакцинацию от коронавируса (4,5%), ситуацию с беженцами на границе Беларуси и Польши (2,5%), события в Беларуси (1,9%), угрозу вторжения России (1,6%), переговоры Байдена и Зеленского (1,2%), войну (1,1%).

В то же время 26% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос, 2,4% отметили, что таких событий не было, а 6,8% - отказались отвечать на этот вопрос.

Исследование проведено Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.