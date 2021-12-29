Трансляцию каналов, попавших под санкции СНБО, приостановили

Компания SES во вторник, 28 декабря, приостановила трансляцию каналов Перший Незалежний и UkrLive, в отношении которых ввел санкции СНБО, сообщает Детектор Медиа.

В пресс-службе SES заявили, что трансляция каналов будет приостановлена на время действия санкций:

«SES действует в рамках закона и выполняет законные требования».

Представители телеканалов Перший Незалежний и UkrLive называют решение о санкциях незаконным и намерены оспорить его в суде. В заявлении каналов сказано, что санкции являются « очередной попыткой украинской власти подавить любое альтернативное мнение о ситуации в Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ» .

Президент Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех украинских компаний, связанных с каналами Перший Незалежний и UkrLive.