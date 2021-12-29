NASA утвердило экипаж первой коммерческой миссии на МКС

Запуск капсулы Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 от Space X запланирован на 28 февраля 2022 года, сообщает Сегодня.

Астронавты, отправляющиеся на МКС в следующем году, успешно прошли все медицинские обследования.

Помощник администратора Управления космических операций NASA Кэти Людерс подчеркивает, что это большой прогресс на пути к коммерческим полетам.

NASA так распределила роли будущих астронавтов в команде Axi-1:

командир миссии – Майкл Лопес-Алегрия, вице-президент Axiom Space и бывший астронавт NASA (летал в космос четыре раза);

пилот – Ларри Коннор, американский предприниматель и некоммерческий активист-инвестор;

специалист миссии – Марк Пати, канадский бизнесмен и филантроп;

специалист миссии – Эйтан Стиббе, инвестор и бывший пилот израильских ВВС.

Экипаж примет участие в 25 научных экспериментах в условиях микрогравитации во время восьмидневного полета на МКС.

В том числе, ученые исследуют влияние космических путешествий на стареющие клетки и здоровье сердца.

Недавно NASA также дало зеленый свет для второй миссии Axiom с коммерческим экипажем. Этот полет, известный как Ax-2, планируется совершить в период с конца 2022 по начало 2023 года.

Всего Axiom заключила контракт со SpaceX на запуск четырех миссий с экипажем на МКС. Компания работает, помимо прочего, над созданием коммерческой космической станции.

NASA планирует закрыть МКС максимум к 2030 году, и потому поощряет коммерческие проекты, которые смогут ее заменить.