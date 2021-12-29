Спасатели чуть не добили пострадавшего, уронив с высоты носилки

В Киеве мужчина погнался за злоумышленниками, которые украли его вещи, неудачно прыгнул на крышу гаража и травмировал ногу. Сам он слезть уже не мог и понадобилась помощь спасателей, которые его положили на носилки, но уронили с высоты, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик. На видео видно, как мужчину на ковшовых носилках пытаются спустить вниз. В какой-то момент веревка обрывается и носилки с пострадавшим падают на асфальт.

Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.

Интересно, что до этого видео прессслужба КАРС "Киевская служба спасения" опубликовала фото спасения мужчины на своей странице в Facebook, а потом их все удалила.