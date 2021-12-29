Гороскоп на 30 декабря: что ждет все знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. День склоняет к принятию радикальных решений, что может повлечь за собой серьезные последствия, сообщает УНИАН.
Овен
Овен завтра может устроить разбор полета всем, кто попадется под его горячую руку.
Телец
У вас может проснуться желание исправить ошибки прошлого, но помните, что это тоже был опыт.
Близнецы
Если у вас возникло чувство апатии, то это не повод бросать все дела и пускать все на самотек.
Рак
Астрологи советуют вам меньше общаться с людьми, чтобы не нарваться на конфликт.
Лев
Завтрашний день пройдет для вас легко и спокойно. Вам не стоит ни о чем переживать.
Дева
Вам рекомендуется составить список дел на следующий год. Идеально будет, если вам таки удастся его придерживаться.
Весы
Кто-то может потребовать от вас обьяснение своих поступков.
Скорпион
Чтобы не испортить отношения с людьми, постарайтесь быть максимально дипломатичными.
Стрелец
Если вы ранее с кем-то поспорили, то завтра вы рискуете проиграть.
Козерог
Завтра вам выпадет миссия примирить двух врагов.
Водолей
Вас, как и Овнов, ждет разбор полетов. Не усугубляйте ситуацию выяснениями отношений.
Рыбы
Избавьтесь от стереотипов, чтобы посмотреть на мир шире.