Кабмин утвердил план действий в случае военного положения

Кабинет Министров Украины утвердил план действий на случай военного положения. Он предусматривает, в частности, установление запрета или ограничения гражданам выбора места нахождения или проживания, сообщает Обозреватель.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 декабря. Отмечается, что женщин из перечня специальностей, которые должны стать на военный учет, будут также призывать для несения службы в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации.

Так, решение о введении запрета или ограничения принимает военное командование на основании указа президента Украины о введении военного положения. В решении должны быть указаны обстоятельства и неблагоприятные факторы, вызвавшие такую ситуацию.

Также должно быть указано:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения выбора места нахождения или места жительства лиц;

срок введения запрета или ограничения;

перечень лиц, подпадающих под нее;

населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение;

другие мероприятия, которые состоят в обеспечении выполнения указа президента о ведении военного положения.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Минобороны, серьезно расширяющий перечень профессий для женщин, которые станут военнообязанными. Теперь на воинский учет будут ставить официанток, бухгалтеров, актрис, библиотекарей, ученых и многих других. Всем им придется пройти медкомиссию и встать на учет в военкомате.

Женщины, которые в Украине подпадают под воинский учет, должны встать на него до конца 2022 года. В командовании подчеркнули, что постановка на учет не означает призыв на военную службу.