Солнечно, морозно и без осадков: прогноз погоды на 30 декабря

В предпоследний день уходящего 2021 года украинцев ожидает умеренный мороз, солнце и тихая погода﻿ без осадков во всех регионах страны.

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Итак, в четверг, 30 декабря, во всех северных, восточных, южных, а также в большинстве центральных областей ожидается температура от -6°С до -2°С днем и от -13°С до -6°С ночью. Вместе с тем, в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях будет немного теплее – от 3°С до 0°С днем и от -9°С на западе до -6°С в центре ночью. Еще теплее будет в остальных областях на западе страны – там ожидается температура от -1°С до 4°С днем и от 8°С до 0°С ночью. И теплее всего будет в Крыму – там обещают около 5-7°С днем и от -7°С до -5°С ночью.

Существенных осадков 30 декабря не ожидается нигде по стране. Во всех регионах прогнозируют солнечную погоду с небольшой облачностью. Средняя ожидаемая скорость ветра будет на уровне 4-11 км/час, на юге – до 18 км/час.

30 декабря на дорогах большинства областей сохранится гололедица, в Запорожской области – гололед (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей сохранится сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый).

В столице Украины, Киеве﻿, 30 декабря ожидается температура воздуха от -8°С до -1°С в течение дня и облачная погода с прояснениями.