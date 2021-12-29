Верещук рассказала, что делать, если подтвердят коронавирус на КПВВ
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что если тест на коронавирус во время пересечения КПВВ на Донбассе будет положительным, то у человека будет два выбора. При этом она добавила, что украинцы смогут делать COVID-тесты на КПВВ бесплатно, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Если тест на КПВВ окажется положительным, то у человека будет выбор: либо идти на обсервацию, которая будет длиться 10 суток, либо вернуться к месту, откуда он шел ", - заявила министр.
При этом Верещук добавила, что в четверг, 30 декабря, самоизоляция для жителей оккупированных территорий с приложением "Вдома" официально будет отменена.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Кабмин на сегодняшнем заседании принял решение отменить самоизоляцию при въезде в Украину из-за проблем с приложением "Вдома".