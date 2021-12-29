Валютный рынок среды: итоги дня
В среду торги на межбанковском валютном рынке прошли в спокойной, деловой обстановке. Вмешательство Национального банка не потребовалось: продавцы и покупатели валюты смогли достигнуть консенсуса без его помощи.
Основными действующими лицами сегодняшней торговли были банки, купившие вчера ОВГЗ на аукционе Министерства финансов. Некоторым не хватило имеющейся гривны для оплаты и пришлось продавать валюту, чем не преминули воспользоваться импортеры. В то же время среди покупателей были замечены банки с иностранным капиталом; не исключено, что сегодня они выполняли заявки нерезидентов, получивших выплаты по купонам ОВГЗ, конвертируя их в валюту. Несмотря на то, что продавцов было существенно меньше, чем покупателей, сильного роста курса доллара мы не увидели.
Закрыли торги среды на 6 копеек на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,18/27,24 (покупка/продажа).
Торги среды открылись еще уже, чем вчера: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,20 гривен прошла в 9:40. С самого начала торгов продавцов было меньше, чем покупателей, но они были более заинтересованы в скорейшем совершении операций и поэтому сразу начали сбрасывать цены. К 10:40 ценник на покупку опустился до 27,165 гривен, а на продажу – до 27,188 гривен. Такие цены показались очень привлекательными покупателям, и они быстро выкупили все, что было дешевле 27,20. К 11 часам торговля сконцентрировалась в диапазоне 27,19-27,22 и проходила в нем вплоть до конца обеденного перерыва. Перед его концом на рынке появился крупный банк с иностранным капиталом; его покупки вытолкнули котировки вверх, и после обеда сделки шли уже в диапазоне 27,22-27,24 гривен. Национальный банк оценил ситуацию как спокойную и воздержался от выхода с интервенцией.
Котировки закрытия торгов – 27,23/27,24 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 29,1 млн по сравнению с вторником и составил 164,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1984 гривен.
- Официальный курс доллара на 30 декабря установлен на отметке 27,2077 гривен за доллар, снижение на 1,58 копейки.
- Официальный курс евро на 30 декабря установлен на отметке 30,776 гривен за евро, снижение на 6,41 копеек.
Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в течение дня сегодня оставалась стабильной на уровне 27,21-27,23 гривен. Спрос и предложение уравновешивали друг друга. По утверждению операторов наличного валютного рынка, из-за непогоды резко снизилось количество клиентов, что и обусловило такую стабильность.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1363 доллара. Близость конца года обусловила высокую волатильность на мировых рынках. Евро в первой половине дня опустился до отметки 1,1273 доллара, а к вечеру взлетел почти на 100 пунктов, поднявшись к 1,1367 доллара. Наличный евро днем подешевел с 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривен, но к вечеру, отреагировав на происходящее на FOREX, банки начали поднимать ценники; за ними подтянулись и оптовые обменные пункты. К 17 часам купить евро дешевле 30,70 гривен стало очень проблематично.
Российский рубль в первой половине дня был зажат в диапазоне 73,60-73,80 рублей за доллар, но к вечеру рост доллара в мире отразился и на нем: российская валюта подешевела до 73,87 рублей и состоянием на 17:45 торгуется в узком диапазоне 73,77-73,85 рубля за доллар. Все это никак не отразилось на цене наличного рубля: ее явно «забетонировали» на уровне 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Обороты (по известной причине) в российском рубле становятся все меньше, нет ни сильного спроса, ни большого предложения, поэтому фиксированная цена представляется обменникам неплохим вариантом.