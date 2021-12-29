Валютный рынок среды: итоги дня

В среду торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли в спокойной, деловой обстановке. Вмешательство Национального банка не потребовалось: продавцы и покупатели валюты смогли достигнуть консенсуса без его помощи.

Основными действующими лицами сегодняшней торговли были банки, купившие вчера ОВГЗ на аукционе Министерства финансов. Некоторым не хватило имеющейся гривны для оплаты и пришлось продавать валюту, чем не преминули воспользоваться импортеры. В то же время среди покупателей были замечены банки с иностранным капиталом; не исключено, что сегодня они выполняли заявки нерезидентов, получивших выплаты по купонам ОВГЗ, конвертируя их в валюту. Несмотря на то, что продавцов было существенно меньше, чем покупателей, сильного роста курса доллара мы не увидели.

Закрыли торги среды на 6 копеек на покупке и на 2 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,18/27,24 (покупка/продажа).

Торги среды открылись еще уже, чем вчера: спред на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,20 гривен прошла в 9:40. С самого начала торгов продавцов было меньше, чем покупателей, но они были более заинтересованы в скорейшем совершении операций и поэтому сразу начали сбрасывать цены. К 10:40 ценник на покупку опустился до 27,165 гривен, а на продажу – до 27,188 гривен. Такие цены показались очень привлекательными покупателям, и они быстро выкупили все, что было дешевле 27,20. К 11 часам торговля сконцентрировалась в диапазоне 27,19-27,22 и проходила в нем вплоть до конца обеденного перерыва. Перед его концом на рынке появился крупный банк с иностранным капиталом; его покупки вытолкнули котировки вверх, и после обеда сделки шли уже в диапазоне 27,22-27,24 гривен. Национальный банк оценил ситуацию как спокойную и воздержался от выхода с интервенцией.

Котировки закрытия торгов – 27,23/27,24 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 29,1 млн по сравнению с вторником и составил 164,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1984 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1984 гривен. Официальный курс доллара на 30 декабря установлен на отметке 27,2077 гривен за доллар, снижение на 1,58 копейки.

установлен на отметке 27,2077 гривен за доллар, снижение на 1,58 копейки. Официальный курс евро на 30 декабря установлен на отметке 30,776 гривен за евро, снижение на 6,41 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в течение дня сегодня оставалась стабильной на уровне 27,21-27,23 гривен. Спрос и предложение уравновешивали друг друга. По утверждению операторов наличного валютного рынка, из-за непогоды резко снизилось количество клиентов, что и обусловило такую стабильность.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1363 доллара. Близость конца года обусловила высокую волатильность на мировых рынках. Евро в первой половине дня опустился до отметки 1,1273 доллара, а к вечеру взлетел почти на 100 пунктов, поднявшись к 1,1367 доллара. Наличный евро днем подешевел с 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривен, но к вечеру, отреагировав на происходящее на FOREX, банки начали поднимать ценники; за ними подтянулись и оптовые обменные пункты. К 17 часам купить евро дешевле 30,70 гривен стало очень проблематично.

Российский рубль в первой половине дня был зажат в диапазоне 73,60-73,80 рублей за доллар, но к вечеру рост доллара в мире отразился и на нем: российская валюта подешевела до 73,87 рублей и состоянием на 17:45 торгуется в узком диапазоне 73,77-73,85 рубля за доллар. Все это никак не отразилось на цене наличного рубля: ее явно «забетонировали» на уровне 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Обороты (по известной причине) в российском рубле становятся все меньше, нет ни сильного спроса, ни большого предложения, поэтому фиксированная цена представляется обменникам неплохим вариантом.