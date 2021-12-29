ГБР подтвердило проведение обысков у членов "Евросолидарности"

Следователи Государственного бюро расследований в среду, 29 декабря, провели ряд обысков в рамках расследования преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР, на основании соответствующих определений следственного судьи, проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства", - сообщили агентству в ГБР.

В бюро напомнили, что в рамках производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Ранее руководитель центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов на брифинге сообщил, что правоохранители в 7 утра в среду провели обыски у первого помощника пятого президента Украины Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко, однако ничего не нашли.