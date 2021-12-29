Fozzy Group расширит сеть дискаунтеров Thrash! Траш!

Группа компаний Fozzy Group планирует в 2022 году открыть 60 новых магазинов-дискаунтеров Thrash! Траш, сообщает Новое время.

Сеть планирует в 2022 году также развивать проекты Food to Go, Выпечка, Пицца собственного производства.

В 2021 году было открыто 32 новых магазинов Thrash! Траш!, в результате чего сеть расширилась до 90 магазинов в 41 городе Украины. Общая площадь сети составляет 73,5 тыс. кв. м

Первый магазин Thrash! Траш! открылся в Харькове в 2016 году.

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты Сильпо, оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома Фора, дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты Била ромашка, магазины персональной электроники Ringoo.

Крупнейшая в Украине сеть супермаркетов АТБ насчитывает около 1270 магазинов.