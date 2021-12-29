В Украине нашли 5-килограммовый камень янтаря

На месторождении Владимирец-Восточный в Ривненской области нашли самый большой в Украине камень янтаря. Его вес составляет более пяти килограммов, сообщает Обозреватель.

Кроме того, он вошел в десятку крупнейших "янтарных" камней мира.

Глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook опубликовал фото удивительной находки.

Коваль рассказал, что самый большой камень янтаря в мире весит более девяти килограммов и находится в немецкой столице Берлине. Его поместили в городской Музей естествознания.

Камень весит более 5 кг. Источник: Виталий Коваль / Facebook

В то же время, по словам главы Ривненской ОГА, в нашем государстве самыми ценными самоцветами считались камни весом 1930 граммов и 1040 граммов.

Тот, который нашли на месторождении Владимирец-Восточный, добыла компания "Солнечное ремесло". Легальную добычу янтаря компания начала в мае 2021 года. Для этого она получила специальное разрешение. Компания занимается добычей полезных ископаемых и разработкой карьеров.

Его добыли на месторождении Владимирец-Восточный. Источник: Виталий Коваль / Facebook

Его добыли на месторождении Владимирец-Восточный. Источник: Виталий Коваль / Facebook

Коваль подчеркнул: украинские эксперты считают такие находки очень важными и ценными. Такое мнение высказали специалисты Государственного геммологического центра.

"Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях" , – добавил чиновник.

Скриншот сообщения Виталия Коваля в Facebook

В Ривненской области в урочище Владимирец-Восточный в мае 2021 года возобновили легальную добычу янтаря. Компания "Солнечное ремесло" получила спецразрешение на разработку участка. Разрешение выдали на добычу камня на месторождении площадью в 84 гектара. Камень добывают с помощью так называемого мобильно-сортировочного комплекса. Он позволяет перелопатить 50 кубометров песка в час и это дает около 1 килограмма камня.