СНБО о войсках РФ: большого скопления не наблюдаем

Большого скопления российских войск на границе Украины не наблюдается. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в среду, 29 декабря, сообщает Корреспондент.

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично", - сказал Данилов.

Он отметил, что России для полномасштабного вторжения в Украину потребуется увеличить военную группировку на границе в 3-5 раз.

"Намного больше, чем есть на сегодняшний день", - уточнил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что угроза российского вторжения существует - Украина уже семь лет живет в условиях полномасштабного нападения России.