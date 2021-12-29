СНБО о войсках РФ: большого скопления не наблюдаем
Большого скопления российских войск на границе Украины не наблюдается. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в среду, 29 декабря, сообщает Корреспондент.
"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично", - сказал Данилов.
Он отметил, что России для полномасштабного вторжения в Украину потребуется увеличить военную группировку на границе в 3-5 раз.
"Намного больше, чем есть на сегодняшний день", - уточнил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что угроза российского вторжения существует - Украина уже семь лет живет в условиях полномасштабного нападения России.