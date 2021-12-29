Лещенко похвастался сокращением зарплат в набсовете Укрзализныци

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко заявил о снижении зарплат членов наблюдательного совета на 50%, сообщает Українські Новини.

"Я радостно сообщаю, что мой призыв о том, что зарплаты в наблюдательном совете должны быть снижены, был услышан. Теперь члены наблюдательного совета будут получать на 50% меньше, чем они получали в предыдущем составе", — сказал он.

Напомним, сегодня Кабинет Министров снова назначил Сергея Лещенко членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця". Его полномочия были прекращены правительство в сентябре этого года.

Стоит отметить, что в апреле 2021 году Лещенко задекларировал 332 тыс. гривен вознаграждения за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци".

Таким образом, с начала 2021 года Лещенко получил 1,328 млн гривен гонораров.