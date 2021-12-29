Илон Маск ответил на обвинения, что его спутники вытесняют конкурентов

Основатель проекта Starlink Илон Маск отверг критику, что его спутники занимают слишком много места в космосе и вытесняют конкурентов. По его словам, орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты и места там хватит всем, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно блокируем других. Мы никому ничего не запрещали" , - заявил изданию Financial Times Маск, отвечая на обвинение в вытеснении с околоземной орбиты конкурентов.

Он сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с количеством автомобилей на Земле. По его словам, их количество на планете составляет около 2 млрд штук. При этом, уточнил Маск, поверхность Земли меньше, чем орбитальная "оболочка" вокруг планеты, где можно каждые 10 метров размещать космические аппараты.

"Это означало бы место для десятков миллиардов спутников. Пара тысяч спутников - это пустяк. Это как пара тысяч машин на Земле" , - добавил Маск.

Напомним, 28 декабря Китай пожаловался США и ООН на проект Starlink Илона Маска, который якобы угрожает безопасности тайконавтов.

На проект Маска также пожаловался глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. Он обвинил основателя компании SpaceX в установке новых правил для космической коммерции.

Компания SpaceX уже вывела на околоземную орбиту около 2000 спутников для своей широкополосной сети связи Starlink и планирует вывод еще несколько десятков тысяч. Один из запусков состоялся 19 декабря.