Кандидатам на главу ГБР в экстренном порядке назначили собеседование

Глава правления StateWatch Александр Леменов рассказал о проблемах, связанных с конкурсом отбора главы Государственного бюро расследований, сообщает Новое время.

На этот раз комиссия по отбору постоянного директора в экстренном порядке назначила прохождение собеседования трем соискателям должности на завтра с 18:10 до 21:10. Собеседовать комиссия намерена трех кандидатов — Козленко, Мережко и исполняющего обязанности главы ГБР Алексея Сухачева.

При этом Козленко и Мережко являются подчиненными Сухачева. Данный факт превращает сам конкурс в фикцию с предопределенным заранее финалом.

Александр Леменов в своем посте предлагает обратить внимание на то, как затягивается конкурс по выбору главы САП и насколько в ускоренном темпе «подшефные» Офиса президента члены комиссии стараются избрать Сухачева главой ГБР.

К конкурсу на должность директора ГБР допустили минимальное количество кандидатов — семь человек. На должность претендуют: Я. Дорошенко, А. Козленко, С. Корень, А. Руденко, С. Мережко, А. Тарасюк и А. Сухачев.

По данным Александра Леменова, Офис президента «уже выбрал победителя»: Александр Сухачев.

Комиссия по избранию руководителя Государственного бюро расследований, вместо девяти предусмотренных законом членов, будет состоять только из шести, при этом подавляющее большинство из них может быть связано с замглавы Офиса президента Украины Олегом Татаровым.