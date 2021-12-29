Оценена связь употребления алкоголя с риском заражения коронавирусом

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от коронавирусной инфекции, сообщает Лента.Ру.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Отмечается, что добровольцы, которые контактировали с носителями инфекции, но не заразились, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя.

По данным экспертов, те, кто заразился, употреблял около 0,4 стопки в месяц. При этом специалистами не было выявлено никакой связи между риском заражения коронавирусом и употреблением слабых алкогольных напитков — пива или вина.