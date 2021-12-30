TOGG показал новый электрический седан

Турецкий автопроизводитель TOGG (из турецкого – Турецкая Автомобильная инициативная группа) запатентовал вторую модель – электрический седан. Иллюстрации новинки нашли в патентном бюро Евросоюза, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Ранее компания, созданная с подачи президента Турции Эрдогана, анонсировала свой первый электромобиль – полноразмерный кроссовер. По информации турецкой печати, новинку компании покажут уже в январе на выставке перспективной электроники CES в Лас-Вегасе.

По предварительным данным, серийная версия электрического седана обзавелась оригинальной подсветкой фальшрадиаторной решетки радиатора. По фото видно, что и на серийном варианте машины сохранятся миниатюрные камеры заднего вида вместо традиционных зеркал.

И седан, и кроссовер TOGG официально покажут в 2022 году. Сообщается, что сначала в производство пойдет паркетник, который со старта получит две модификации. Базовым станет 200-сильный заднеприводный вариант, за доплату будет доступна двухмоторная силовая установка суммарной мощностью 400 л.с. Максимальный запас хода и кроссовера и седана составит около 500 километров.

Сборка турецких электромобилей начнется на заводе в Гемлике. Ранее было анонсировано, что в ближайшем будущем в модельной линейке TOGG также появится электрические хэтчбеки, компактный кроссовер и MPV.