Президент Эстонии о стремлении к ЕС: украинцы имеют право выбора
У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит страна, заявил президент Эстонии Алар Карис на встрече с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом, сообщает Интерфакс-Украина.
"Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять", - заявил он.
Стороны отметили, что возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.
"Важно продолжать оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал Карис.
Он подтвердил, что Эстония высоко ценит деятельность Европейского союза в Украине и будет продолжать оказывать помощь украинцам как на двусторонней основе, так и через различные инициативы ЕС.
Президент Карис планирует посетить Украину в начале нового года.