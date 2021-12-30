Даже майонез: Каменских рассказала о питании на Новый год

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) призналась, что держать себя в форме, быть сильной и выглядеть молодо ей помогает правильное питание. В Новый год звезда делает исключение, позволяя себе выпить игристого вина, съесть салат с майонезом, холодец и другие "вредные" блюда.﻿ Об этом артистка рассказала в интервью, сообщает Обозреватель.

"Новый год для меня, как и для всех украинцев, невозможен без оливье. Я люблю и холодец съесть, и бокал просеко выпить. Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию" , – призналась поп-исполнительница.

NK призналась, что в будни с таким плотным графиком ей приходится соблюдать режим.

"Все, что мы едим – потом у нас на лице" , – считает певица.

Каменских пошутила, что друзья называют ее ﻿﻿"зану﻿дой", потому что на некоторые застолья она может прийти со своей едой и совсем не пить.

"Им со мной неинтересно" , – сказала Настя.

"Конечно, мне тоже хочется отпраздновать, поэтому на Новый год даю себе такую ​​возможность" , – объяснила знаменитость.

NK добавила, что многолетней традицией для нее являются выступления в новогодних проектах. Певице нравиться, что ее песни дарят людям праздник в этот особенный день.