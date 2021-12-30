Названа цена батареи электрического Ford Mustang

Несмотря на то, что за 10 лет цены на литий-ионные батареи упали на 89%, они все еще недешевы. Аккумулятор Ford Mustang Mach-E может стоить больше, чем новый кроссовер с ДВС, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Так, в американском дилерском центре Lakeland Ford стандартная батарея для электрического Мустанга предлагается за 18 514 долларов. А вот батарея с увеличенным запасом хода стоит уже 23 649 долларов. Это на 2160 долларов дороже базового пикапа Ford Maverick с бензиновым двигателем EcoBoost.

Излишне говорить, что цены также не включают доставку, и это, несомненно, тоже ударит по кошельку клиента, так как стандартная батарея весит почти полтонны и имеет крупные габариты.

Что касается самого электромобиля Ford Mustang Mach-E, то он получил к новому модельному году ряд обновок и на американском рынке стоит от 43 895 долларов без учета льгот.