В Японии приняли меры по борьбе с одиночеством

Рабочая группа правительства Японии по вопросам одиночества и социальной изоляции одобрила план помощи гражданам, переживающим одиночество или изоляцию, сообщает Укринформ.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида на первом заседании рабочей группы подчеркнул, что этот приоритетный план станет платформой для правительства по борьбе с одиночеством и изоляцией.

В частности, предусмотрено создание круглосуточной службы психологических консультаций, предоставляемых по телефону и в соцсетях, а также проведение мероприятий, чтобы такие люди чувствовали связь с членами местной общины.

Правительство считает, что одиночество и социальная изоляция — это проблемы, по которым может столкнуться каждый, поэтому общество должно противостоять этому вместе. Власти также намерены теснее сотрудничать с общественными организациями для преодоления этой проблемы.

Как отмечается, в Японии проблема одиночества и социальной изоляции обострилась во время пандемии COVID-19, выросло также количество самоубийств.

В феврале в Японии впервые был назначен министр по делам одиночества.