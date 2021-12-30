В новогоднюю ночь следить за порядком будут 10 тысяч правоохранителей
В новогоднюю ночь в Украине обеспечивать порядок будут примерно 10 тысяч правоохранителей, в том числе - около 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии. Их усилия будут направлены на предотвращение случаев нарушения ПДД, а также предупреждение хулиганства, сообщает Страна UA.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Наша работа будет направлена на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Мы должны гарантировать безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", – заявил Клименко.
Кроме того, по его словам, для постоянного мониторинга оперативной обстановки будет организована работа ситуационных центров подразделений полиции в областях.
"Другая наша задача – обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей. Каждый год мы фиксируем большое количество чрезвычайных событий, связанных с травмированием граждан. Особенно это касается продажи таких товаров несовершеннолетним, которые не умеют пользоваться ими и часто травмируются", - сказал глава Нацполиции.
По его данным, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь запланированы как минимум в 500 населенных пунктах Украины.
Кроме того, правоохранители намерены обеспечивать публичную безопасность и правопорядок во время массовых мероприятий 1 января 2022 года по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры. Запланировано проведение 50 таких мероприятий, участие в которых, согласно заявкам, примут около 10 тысяч граждан по всей стране.