В США задержали мужчину, который планировал убить Байдена и Обаму

В американском штате Айова арестовали вооруженного мужчину, который планировал убить президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму и основателя Facebook (Meta) Марка Цукерберга. Об этом, со ссылкой на телеканал NBC, сообщает Лента.Ру.

Задержанный — 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн (Kuachua Brillion Xiong), сейчас он находится в тюрьме. Власти обвинили мужчину в том, что он угрожал бывшему президенту США.

Его поймали после обычного осмотра дорожным патрулем: в машине у мужчины нашли винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки. По словам преступника, он планировал отправиться в Белый дом, «чтобы убить людей, находящихся у власти» . Сюн также показал следователям рисунок здания и заявил, что у него есть некое «слабое место».