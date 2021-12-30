Илон Маск заявил, что в космосе хватит места всем

Основатель SpaceX, который уже запустил на орбиту около 1800 спутников, заверил, что вокруг Земли могут вращаться десятки миллиардов космических аппаратов, сообщает Сегодня.

Маск сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с двумя миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные" , – подчеркнул миллиардер.

По его словам, каждая орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты, с дополнительной оболочкой каждые 10 метров или около того дальше в космос.

"Это не та ситуация, когда мы блокируем других. Мы никому ничего не запрещали и не ожидаем запретов" , – заверил Маск.

Миллиардер планирует запустить на орбиту Земли еще несколько десятков тысяч спутников.

Опасения в связи с этим, как мы уже писали, ранее выразил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

По его словам, Маск уже контролирует более трети спутников на орбите, а значит, именно он устанавливает правила космической экономики.