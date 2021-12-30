Врач рассказала, кому категорически запрещена фасоль

Фасоль - питательное бобовое растение, являющееся важной частью рациона во многих культурах. Пищевая ценность этого воща очень высока, но некоторым людям следует ее избегать, чтобы не получить серьезные проблемы со здоровьем, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом рассказала американский врач Люсия Гарсиа.

По словам доктора, у ряда людей употребление фасоли может вызывать фавизм - генетическое заболевание, которое поражает тех, у кого в организме отсутствует глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G-6-PD).

Эти люди должны избегать употребления в пищу бобов, в том числе сырых и вареных бобов.

После употребления в пищу фасоли могут возникать такие симптомы:

бледность,

головокружение,

субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38,0 °C)

озноб,

общая слабость, потеря аппетита,

тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

"В тяжелых случаях могут даже возникнуть аномальные симптомы, такие как кома, шок, слабый пульс и почечная недостаточность" , - добавила врач.

Больным подагрой также следует есть меньше фасоли, чтобы избежать обострения болезни.

Дело в том, что бобы являются овощами с высоким содержанием пуринов. 100 граммов бобов содержат от 50 до 150 мг пуринов.