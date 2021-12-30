Археологи нашли загадочное захоронение принцессы

В Казахстане в каньоне Каракабак во время раскопок археологи наткнулись на захоронение девушки в царском наряде. Ранее там нашли древнее городище с каменными сооружениями гунно-сарматского времени, сообщает УНИАН.

Предварительно девушку захоронили в V–VI веках нашей эры.

На месте раскопок исследователи обнаружили несколько костей, пряслице, золотую обкладку деревянной поясной пряжки, остатки головного убора, золотую серьгу, бронзовое зеркало, россыпь бусин и пронизей, наконечник дротика.

Считается, что девушка была иноземкой и принадлежала к кочевой элите. Скорее всего, она была принцессой.

Само погребальное сооружение представляет собой кургановидную наброску из кусков известняка и кремня в диаметре около шести метров.

По мнению ученых, могила подверглась разграблению. При этом грабители унесли только череп девушки, а золотые артефакты и остальные кости сохранились.